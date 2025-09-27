Durigon a Reggio: ‘Con Salvini la Calabria al centro, la Lega merita di puntare in alto’

E sul clima politico, il sottosegretario non ha dubbi: "Il cdx porta avanti le proprie istanze. Percorso chiaro, obiettivi concreti. Il campo largo che non è neanche una coalizione manca di condivisione e intenti futuri"

Un incontro con i giovani, ma con lo sguardo rivolto alla sfida decisiva delle regionali. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e figura di primo piano della Lega, è arrivato a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Armando Neri.

L’esponente del Carroccio ha rivendicato i risultati ottenuti dal partito con Matteo Salvini al governo, ha tracciato un bilancio della campagna elettorale e ha commentato le polemiche sui cori antimeridionali a Pontida.

“Con Salvini la Calabria è stata messa al centro”

Durigon ha sottolineato come la Lega abbia portato risorse e infrastrutture strategiche al Sud:

“Credo che la Lega meriti di puntare in alto – ha detto –. Con Salvini abbiamo investito molto per la Calabria, per collegarla all’Europa. Il Ponte sullo Stretto, ma non solo: parliamo di 34 miliardi, dalle stazioni ferroviarie alla SS 106. Mai come con questo governo si era investito così tanto sulla Calabria.

La grande accoglienza che stiamo ricevendo e la qualità dei candidati sono una forza in più”.

Una campagna elettorale “stimolante”

Il sottosegretario ha poi commentato il clima politico:

“Questa è una campagna stimolante. Il centrodestra sta portando avanti le proprie istanze e un percorso chiaro, fatto di obiettivi concreti: quello che vogliamo fare, quello che stiamo facendo e quello che abbiamo già fatto. Dall’altra parte, il cosiddetto campo largo non è una coalizione: manca una condivisione di programmi e di intenti futuri”.

Il caso Pontida e l’antimeridionalismo

Infine, Durigon ha risposto alle domande sulle polemiche nate dopo alcuni episodi “antimeridionalisti” registratisi a Pontida:

“Sono cori da stadio, nulla di più. Io sono del Milan e ho fatto cori contro l’Inter. Vengo da Latina, dove c’erano cori contro la Ciociaria, eppure sono stato eletto proprio lì. Credo fossero cori di ragazzi del Como, come capita quando la Salernitana canta contro il Napoli. Quel tempo è finito. La Lega è ormai da anni un partito nazionale, e lo dimostra il primo atto firmato da Salvini da ministro: la legge sul Ponte sullo Stretto”.

Con la tappa reggina a sostegno di Armando Neri, il Carroccio ribadisce il proprio radicamento sul territorio calabrese, puntando a rafforzare la propria rappresentanza in Consiglio regionale e a sostenere la coalizione di centrodestra guidata dal presidente uscente Roberto Occhiuto.