Regionali Calabria, parla Conte. Il leader del M5S indica la linea: tre i nomi sul tavolo

Il Movimento 5 Stelle mette sul tavolo tre nomi per le elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. A confermarlo è il leader Giuseppe Conte, che in una nota chiarisce la posizione del M5S:

«In Calabria il Movimento propone tre candidature: Pasquale Tridico, Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico. Sceglieremo insieme alle altre forze di coalizione la personalità più adatta ad interpretare le necessità di cambiamento, accanto al programma migliore».

Conte respinge con decisione alcune indiscrezioni di stampa secondo cui la disponibilità di Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps, sarebbe solo “di facciata”: «Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del Movimento 5 Stelle, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell’intera coalizione anche la candidatura di Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come risorsa ai cittadini calabresi».

Accanto a lui restano in campo anche le proposte di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico, già anticipate ai tavoli politici:«Si tratta di candidature parimenti autorevoli – spiega Conte – che mettiamo a disposizione per una scelta condivisa».

Il leader pentastellato richiama infine la necessità di un cambio di passo per la Calabria: