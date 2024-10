Regionali, De Magistris replica alle critiche di Salvini e Sgarbi: ‘Per me medaglie al petto’

Da quando ha annunciato il suo interessamento per la Calabria, annunciando poi la propria candidatura alla Presidenza della Regione, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha ricevuto tanti incoraggiamenti, equivalenti a tante critiche. In alcuni casi giudizi, in altri punzecchiature.

È il caso del leader della Lega Matteo Salvini che ha affermato come la candidatura di De Magistris sia una mancanza di rispetto per i calabresi e gli stessi napoletani, o anche di Vittorio Sgarbi che, pungente come sempre, su De Magistris ha detto: “Ama così tanto i calabresi che voleva arrestarli tutti”.

Medaglie al petto

Luigi De Magistris di fronte a tali affermazioni fa spallucce e, intervenendo alla diretta Facebook di CityNow, replica tanto a Salvini quanto a Sgarbi, e non solo con ironia: