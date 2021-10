Renzi sull'elezione di Occhiuto: "Ha stravinto, in bocca al lupo. I 5 Stelle sono scomparsi"

Matteo Renzi in Calabria. Il leader di Italia Viva ospite a Diamante, dove ha presentato il suo ultimo libro 'Controcorrente'.

Renzi si è soffermato sulle ultime elezioni regionali calabresi, facendo gli auguri al nuovo presidente Occhiuto e ricordando Jole Santelli.

"In bocca al lupo a Roberto Occhiuto, raccoglie eredità difficile in una regione che merita di più come la Calabria. Ricordo Jole Santelli, avversaria politica ma donna che merita tutto il nostro rispetto. Nell'interesse della Calabria auguro buon lavoro ad Occhiuto che ha stravinto. In generale, alle ultime amministrative si è registrata una sostanziale vittoria del centrosinistra ad eccezione della Calabria dove ha vinto un centrodestra europeista e moderato, Forza Italia si è caratterizzato per una serietà ben diversa da Meloni e Salvini".