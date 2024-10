Regionali Calabria, Tansi anticipa tutti: ‘Pronte già tre liste’

La data delle elezioni regionali in Calabria diventa ogni giorno più tangibile. E Carlo Tansi non ha perso l’occasione per far sapere agli elettori che già gli avevano dato fiducia ed a tutti i calabresi che la sua squadra è già pronta alla prossima sfida elettorale.

La squadra di Tansi alle prossime regionali in Calabria

L’ex capo della ProCiv lo aveva già annunciato, nei giorni scorsi, che, alle prossime regionali, ci “avrebbe messo di nuovo la faccia”. E così, pochi minuti fa, in un post su Facebook ha scritto:

“Noi ci saremo. Siamo già partiti. Abbiamo quasi pronte tre liste regionali di candidati competenti e trasparenti. Siamo aperti al confronto per far vincere il candidato migliore per la Calabria”.

Tesoro Calabria di nuovo in campo

Le liste per le elezioni regionali in Calabria che, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri, dovrebbero tenersi tra il 10 febbraio e il 15 aprile, hanno già un nome:

Tesoro Calabria;

Calabria Libera;

Calabria Pulita.

La data è ancora incerta, ma la maggioranza del consiglio regionale ha proposto il 14 febbraio.

Intanto Tansi:

“Dopo la schiacciante vittoria di Crotone sulla casta la strada è tutta in discesa. Conquisteremo anche la Regione Calabria liberandolsa dai papponi incapaci”.

Infine un appello ai cittadini: