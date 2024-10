Regionali, Tansi a Riace incontra Mimmo Lucano

I due, legati da amicizia maturata nel periodo in cui Tansi dirigeva la Protezione Civile Regionale, hanno discusso dell’attuale fase della campagna elettorale

Durante il suo recente tour elettorale nella Locride, Carlo Tansi si è fermato a Riace per salutare Giuseppe Gervasi e sostenerne la candidatura a Consigliere Regionale nella lista Tesoro Calabria.

Durante la passeggiata nel pittoresco centro storico, tra tanti cittadini riacesi, che si sono avvicinati per salutare ed incoraggiare i due candidati, Tansi ha incontrato l’ex sindaco Mimmo Lucano.

I due, legati da amicizia maturata nel periodo in cui Tansi dirigeva la Protezione Civile Regionale, hanno discusso dell’attuale fase della campagna elettorale, scambiandosi le proprie opinioni e pareri sui possibili esiti della competizione. Nel salutare Carlo Tansi, Mimmo Lucano ha espresso gli auguri per la buona riuscita della coraggiosa e risoluta proposta di carattere civico messa in campo da Carlo Tansi.