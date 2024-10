Regionali – Candidatura Irto, Falcomatà: ‘E’ l’uomo giusto’

Si attende solo l’ufficialità da parte di Nicola Irto. Dopo la riunione di ieri sera a Lamezia Terme durante la quale i vertici di partito hanno richiesto al giovane reggino di ‘metterci la faccia’ accettando la candidatura a presidente della Regione Calabria, si rimane adesso in attesa, si spera a stretto giro, del suo ok definitivo.

Intanto proprio sabato il duo Tansi – De Magistris ha già avviato la propria campagna elettorale con la conferenza stampa di presentazione del movimento arancione, già in corsa per la Cittadella.

Intercettato il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha commentato così, ai nostri microfoni, la candidatura di Nicola Irto.

“E’ senza alcun dubbio l’uomo giusto per guidare il processo di rinnovamento e di riscatto che i calabresi attendono. Con le prossime elezioni regionali abbiamo l’opportunità di aprire una nuova stagione per la Calabria. E Nicola è sicuramente la persona giusta, il candidato più autorevole, per rappresentare questo progetto. Lo conosco da tanto tempo, ci lega una profonda amicizia oltre che la comune militanza politica, che ci ha visti lavorare fianco a fianco, in questi anni, al servizio della città e della nostra regione. Attorno alla sua figura vogliamo costruire un campo politico largo, unitario e plurale, con vocazione di governo, che metta insieme le migliori energie della Calabria. Penso che tutte le forze politiche che si riconoscono in questa prospettiva possano essere le benvenute”.