Regionali, il consigliere del Papa: ‘La Calabria non ha speranze’

Ex Direttore de La Civiltá Cattolica, dell’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” a Palermo, di Popoli e Direttore emerito di Aggiornamenti Sociali, anche Bartolomeo Sorge ha commentato le elezioni regionali.

A poco più di 24 ore dai risultati ufficiali si fa la conta dei pro e dei contro. La libertà di opinione permette ad ogni esponenti, politico, sportivo ed anche religioso di esprimere la propria opinione in merito a ciò che è accaduto in Emilia Romagna ed in Calabria negli ultimi giorni.

Sorge dunque non risparmia parole affilate per i calabresi:

“Due Italie. Emilia Romagna: benestante, guarda al futuro, rinvigorita dalla linfa nuova delle “sardine”. Calabria: ferma al palo, si affida al congenito antimeriodalismo della Lega, senza speranza”.