Regionali, Mattiani guarda al futuro: ‘La battaglia per i giovani è la prima da vincere’

Si è tenuto martedì 21 gennaio, presso la sede territoriale di Reggio Calabria di Confindustria, l’incontro tra l’istituzione degli industriali reggini e alcuni dei candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali. Tra i presenti anche Giuseppe Mattiani della lista ‘Jole Santelli Presidente’, sostenuto dal Movimento ‘La Calabria che vogliamo’.

Incentrato sulla precaria situazione delle infrastrutture il primo intervento di Mattiani:

“Non è ammissibile che quasi a cadenza settimanale un calabrese perda la vita nelle nostre strade, i numeri parlano chiaro e raccontano di una situazione drammatica. La sicurezza è l’ammodernamento delle strade statali deve essere una priorità per la Calabria. Per farlo -sottolinea Mattiani- serve una stretta sinergia tra la Regione Calabria, i comuni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.”

L’esodo dei giovani dalla Calabria, un dramma sociale certificato dal numero in costante crescita di calabresi che si spostano fuori dai confini regionali per studiare o lavorare. Una tendenza da invertire al più presto, secondo Mattiani il futuro della Calabria passa dalle nuove generazioni.

“La Calabria ha una grande risorsa da valorizzare, sono i giovani. Loro devono rappresentare un patrimonio da trattenere a tutti i costi nella nostra terra. Per farlo – le parole di Mattiani – serve una formazione adeguata, a partire dalle scuole e le università, i cui iscritti negli ultimi anni sono in drammatico calo. Una volta che i giovani si trasferiscono al nord per studiare difficilmente fanno ritorno in Calabria, così perdiamo un pezzo del nostro futuro.