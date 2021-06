Verso le regionali, prove di alleanza tra M5S e Pd: patto tra forze progressiste e civiche

“Stanno proseguendo i confronti per arrivare ad un patto tra tutte le forze riformiste, progressiste e civiche in Calabria e, oggi, insieme al PD, abbiamo ragionato in modo proficuo anche del mutato scenario politico, oltre che dell’appello del Presidente Giuseppe Conte al massimo impegno da parte di tutte le forze politiche realmente interessate ad assicurare un futuro di riscatto sociale, culturale e di rilancio economico a tutta la comunità calabrese”.

Così in una nota i coordinatori della campagna elettorale regionale per il M5S Alessandro Melicchio e Giuseppe Giorno che hanno incontrato il responsabile Enti locali del Pd, Francesco Boccia, impegnato nella due giorni calabrese per rimettere in sella Nicola Irto che lunedì scorso aveva annunciato l’abbandono della corsa per le regionali.