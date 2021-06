Verso le regionali, Wanda Ferro: "Occhiuto l'uomo giusto, conosce bene la Calabria"

Roberto Occhiuto ha ufficialmente iniziato la corsa verso le prossime elezioni regionali in Calabria. Nel gioco di incastri e di accordi di coalizione, se la scelta fosse caduta su Fratelli d'Italia, sarebbe stata con ogni probabilità Wanda Ferro la prescelta dal partito di Giorgia Meloni.

Presente ieri a Lamezia assieme a tutti i vertici nazionali e regionali del centrodestra, l'On. Ferro ha benedetto la candidatura di Occhiuto.

"Roberto Occhiuto è un calabrese che vive la Calabria da sempre, ne conosce bene le potenzialità e le emergenze da affrontare. Fratelli d’Italia fa parte di una coalizione unita e compatta, i partiti adesso dovranno avere le migliori energie, candidare i giusti profili nelle liste e dare ai calabresi una classe dirigente e istituzionale degna di questa regione".

Intanto il partito di Giorgia Meloni, attraverso il commissario provinciale reggino Denis Nesci, si prepara in vista delle regionali. Previsto per oggi un "incontro con i coordinamenti della provincia e della città, e con i circoli, per discutere di una pianificazione di iniziative volte ad accompagnare la fase di avvicinamento alle elezioni regionali, con l’elaborazione di un cronoprogramma per la campagna elettorale che dovrà affrontare il partito; e dunque, attraverso un confronto sulle adesioni di candidature per quanto concerne la Circoscrizione Sud, quella che riguarda Reggio Calabria e la sua provincia".