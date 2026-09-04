Beni confiscati, Montuoro: ‘Dalla Regione 1mln di euro per caserme e strutture della Polizia’

La Regione Calabria investe oltre un milione di euro per la riqualificazione di immobili destinati alle Forze dell’ordine e al rafforzamento dei presidi di legalità sul territorio.

La Giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha infatti finanziato interventi di manutenzione straordinaria su immobili confiscati e non confiscati utilizzati come sedi delle Caserme dei Carabinieri e strutture della Polizia di Stato, per un importo complessivo di 1.110.507,92 euro.

Le risorse arrivano nell’ambito del Programma Pac 2007-2013, in continuità con il percorso avviato dalla Regione per la valorizzazione dei beni confiscati e il sostegno alle strutture impegnate nella sicurezza.

Montuoro: “Investiamo sui presidi dello Stato”

“Con il rinnovo dell’Accordo istituzionale tra la Regione Calabria e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avvenuto nello scorso mese di aprile presso il Viminale, abbiamo confermato e rafforzato un percorso condiviso di valorizzazione dei beni confiscati avviato già nel 2023”.

A dichiararlo è l’assessore regionale ai Beni confiscati Antonio Montuoro, che ha spiegato come gli interventi rappresentino un investimento sulla presenza dello Stato nei territori.

“A conclusione dell’iter programmatorio – aggiunge Montuoro – sono state sottoscritte dal Dipartimento competente le convenzioni attuative che definiscono tempi e modalità degli interventi”.

Gli interventi previsti nelle strutture delle Forze dell’ordine

I lavori interesseranno diversi immobili utilizzati come presidi di sicurezza sul territorio regionale.

Tra le strutture coinvolte figurano le stazioni dei Carabinieri di Trebisacce, Lamezia Terme, Careri, Reggio Calabria, Serrata, Limbadi, Soriano Calabro e Zungri, oltre al Commissariato di Catanzaro Lido e alla palestra Fiamme Oro della Polizia di Stato.

La Regione comunica inoltre che sono in corso di programmazione ulteriori interventi.

“Rafforzare la presenza dello Stato sul territorio”

“Su impulso del presidente Occhiuto, stiamo portando avanti una politica di forte sostegno ai presìdi di legalità – afferma Montuoro -. L’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato attraverso investimenti in strutture strategiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini”.

Secondo l’assessore, il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati rappresentano uno strumento fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata.

“Investire nella riqualificazione delle strutture che ospitano i presìdi dello Stato significa rafforzare la presenza delle istituzioni nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni criminali e contribuire alla costruzione di comunità più sicure e coese”.

La Regione Calabria, conclude Montuoro, intende proseguire lungo questa linea programmando nuovi investimenti destinati sia alla valorizzazione dei beni confiscati sia al potenziamento dei presidi di legalità presenti sul territorio.