Regione, Pitaro (misto): ‘Sulle grandi questioni non si proceda in solitudine’

“Se l’energia di cui la presidente Santelli sta dando prova sfidando a colpi di ordinanze Governo, sindaci, categorie e persino esperti della sua task force medica, la impiegasse per fronteggiare l’attuale disastro economico, la Calabria ne trarrebbe senz’altro vantaggio.

Ad affermarlo è il consigliere regionale Francesco Pitaro (G.misto), secondo cui dopo che è stato approvato un bilancio senza una sola idea per lo sviluppo, l’impegno dovrebbe concentrarsi tutto su come utilizzare i fondi comunitari, le risorse dello Stato e quelle che l’Europa sta mettendo in campo, per sostenere la crescita e lo sviluppo.

“Al momento non c’è certezza su nulla, tantomeno sull’organizzazione della stagione estiva che, se fallisse, getterebbe sul lastrico migliaia di famiglie”.

Pitaro chiede quindi un approccio diverso alla ripresa: