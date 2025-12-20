Regione Calabria, bando ‘Scuole aperte’ da 10 milioni di euro

Il dipartimento Istruzione e pari opportunità della Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico “Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa ed inclusiva”, finalizzato a migliorare la fruibilità degli spazi scolastici e a promuovere l’accesso a dotazioni e attrezzature in grado di sostenere una didattica più inclusiva, partecipata e innovativa.



“Con questo avviso – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili, Eulalia Micheli – la Regione Calabria investe concretamente sulla qualità degli ambienti educativi, rafforzando il ruolo della scuola come luogo di crescita, aggregazione e coesione sociale. Rendere le scuole più accoglienti e funzionali significa contrastare le disuguaglianze e sostenere il diritto allo studio, soprattutto nei territori più fragili”.



L’intervento, finanziato con 10,2 milioni di euro a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, è rivolto alle istituzioni scolastiche statali, con particolare attenzione alle scuole localizzate nelle aree interne e a quelle oggetto di riorganizzazione.

Gli interventi riguarderanno l’acquisto di arredi e strumentazioni per il miglioramento degli ambienti di apprendimento, a beneficio di studenti, docenti e personale scolastico. Le domande di finanziamento potranno essere presentate dal 20 gennaio al 19 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma “Scuol@vvisi”.