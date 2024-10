Occhiuto: ‘Spesso la ‘ndrangheta è l’alibi degli incapaci’

Di seguito le dichiarazioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, intervenendo all’iniziativa promossa a Rende da Fratelli d’Italia sul tema “L’Italia vincente, un anno di risultati”.

”Abbiamo la ‘ndrangheta, è vero, e ci fa schifo, ma questo cancro non può diventare un alibi per non fare niente. Spesso la ‘ndrangheta è l’alibi degli incapaci.

Sono orgoglioso perché stiamo rendendo trasparente l’azione del governo regionale, per contrastare ogni infiltrazione di poteri criminali che hanno ucciso per tanti anni il futuro della Calabria”.