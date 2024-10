La pallavolista reggina Vittoria Repice: “Italia a Reggio Calabria, un evento imperdibile”

L’Italvolley è pronta a scendere in campo a Reggio Calabria, tappa d’avvicinamento in vista dei mondiali che gli azzurri disputeranno a settembre. Tra le massime espressioni sportive della pallavolo femminile reggine c’è sicuramente Vittoria Repice, reduce dalla salvezza centrata con la maglia di Bartoccini Perugia, in A2. Nella scorsa stagione invece, la pallavolista reggina aveva realizzato il desiderio di una vita, ovvero militare in A1.

Le sue parole ai microfoni di Citynow, sia sulle ultime esperienze personali e gli obiettivi futuri, che sulla gara amichevole che vedrà protagonista l’Italia al PalaCalafiore.

SOGNO A OCCHI APERTI

“Due stagioni fa finalmente sono riuscita ad esordire in A1, con la maglia del Bisonte Firenze. Esperienza unica e affascinante, l’A1 ti porta a superare i tuoi limiti, affrontare squadre ed avversarie di un livello incredibile. E’ durata solo una stagione ma conservo il ricordo nel cuore, anche perché abbiamo raggiunto i play-off. Peccato solo per l’infortunio che mi ha costretta a stare fuori per quasi due mesi”.

SGUARDO AL FUTURO

“Dopo la stagione in A1 con Firenze, ho preferito tornare in A2 a Perugia, questo mi dava la possibilità di abbinare allo sport lo studio. Ho iniziato a studiare massoterapia, dopo il volley giocato mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport, occuparmi di riabilitazione. Quando smetterò? Non ci ho ancora pensato, testa e fisico funzionano bene, in campo mi faccio ancora valere (ride, ndr). Guardo al dopo ma con tranquillità, per non farmi trovare un domani impreparata”.

REGGINE ‘CONTRO’

“Conosco bene Valeria Mucciola, capita d’estate di giocare assieme a beach volley e mi ha fatto piacere trovarla in serie A. Ci siamo incontrate in campo poche settimane fa, era uno scontro salvezza e mi dispiace che il destino sportivo ha voluto che la sua squadra, Marsala, retrocedesse. E’ una giocatrice di talento, le auguro il meglio per il futuro”.

REGGIO CALABRIA AZZURRA

“E’ un evento di livello internazionale, Reggio Calabria deve essere orgogliosa di poterlo ospitare. Speriamo possa fungere anche da traino e stimolo per tutto il movimento, sia in termini di crescita a livello di società che di giovani ragazzi che si cimentano con questo meraviglioso sport. Invito tutti i reggini a vedere la sfida tra Italia e Australia, io conosco alcuni giocatori della Nazionale e posso garantire che si tratta di una squadra forte. Sarà l’occasione ideale per respirare l’aria del grande volley internazionale”.

UN DOMANI MIGLIORE

“Dispiace vedere cosi poche realtà sportive del volley competitive in Calabria, eccezion fatta per Soverato nel femminile e Tonno Callipo nel maschile non riusciamo a farci valere. Fa male, la Calabria avrebbe la passione e le qualità per avere società di livello importante, basti pensare al passato con la Medinex. Il mio sogno sarebbe chiudere la carriera con la maglia di un club della mia terra, difficilmente purtroppo accadrà”.