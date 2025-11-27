‘Europa a casa’, Princi: ‘Opportunità concrete per i giovani’

E’ stato pubblicato il report di novembre di “Europa a casa”, il servizio promosso dall’eurodeputata Giusi Princi con l’obiettivo di far conoscere al meglio le opportunità europee di finanziamento, rendendole accessibili a tutti.

Pubblicato sulla piattaforma web www.europaacasa.eu, il documento raccoglie bandi diretti e indiretti finanziati dall’Unione europea e dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

“Le opportunità presentate nel report di novembre – afferma Giusi Princi – costituiscono strumenti di straordinaria rilevanza per promuovere lo sviluppo dei territori e per offrire ai nostri giovani prospettive concrete di crescita personale e professionale. Si tratta di misure che possono incidere realmente sul futuro delle comunità e rafforzare la capacità dei territori di cogliere appieno il potenziale europeo”.

Il report di questo mese, infatti, presenta iniziative di particolare rilievo, capaci di generare ricadute socio-economiche significative per il territorio. Tra queste, vi sono misure di informazione sulla politica di coesione dell’UE e bandi che mirano allo sviluppo della vocazione di impresa, al rafforzamento delle competenze dei giovani, al potenziamento della competitività sui mercati delle aziende agricole, all’innovazione tecnologica delle PMI e al coinvolgimento delle donne in programmi di formazione, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali, favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovere l’inclusione sociale.

Il servizio “Europa a casa” prevede anche azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento per chi necessita di chiarimenti: tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o inviando un messaggio al numero Whatsapp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.

Il report, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è condiviso sulle pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiameranno gli avvisi più significativi.