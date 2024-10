Report indaga sul Ponte sullo Stretto: ‘E’ da più di 70 anni che se ne parla’ – VIDEO

“L’uomo del ponte” è il titolo della prima inchiesta della puntata di “Report”, trasmessa nella serata di ieri su Rai 3 e RaiPlay.

Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Andrea Tornago, ha indagato sull’annosa vicenda. Da più di 70 anni si parla di ponte sullo stretto. Non si è mai costruito nulla, ma è costato già centinaia di milioni di euro. Nel 2013, dopo la liquidazione definitiva della società Stretto di Messina Spa decisa dal Governo Monti, sembrava un capitolo chiuso per il nostro Paese. Ha riaperto i giochi il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha rimesso in piedi la società e riavviato tutte le procedure per la costruzione del ponte. Il bando di gara era stato vinto per un appalto da 4 miliardi, oggi nella Legge di bilancio ne sono previsti 11,6, ma non si capisce in base a quale progetto, visto che l’unico progetto definitivo esistente risale al 2012.

E dietro l’operazione Ponte sono tornate vecchie conoscenze di berlusconiana memoria tra cui Totò Cuffaro, leader della rinata Dc e soprattutto al Ponte sullo Stretto.

La trasmissione di Rai Tre ha messo in luce, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la triste ed annosa vicenda, nonchè il disastro relativo allo sperpero di denaro pubblico.

Tanti, troppi interrogativi su una delle più grandi opere ingegneristiche che si è scontrata però con un Paese, l’Italia dall’approccio poco serio e dalle tempistiche realizzative infinite.