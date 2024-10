Risate e leggerenza nella seconda serata del Reggio Film Fest

Una straordinaria seconda giornata al Reggio FilmFest, piena di leggerezza, applausi e risate, regalate dagli ospiti eccellenti del red carpet serale.

L’apertura a Villa Genoese Zerbi, dove nel pomeriggio, dopo il prestigioso evento Cine&Vino, si è tenuta una coinvolgente masterclass con Roberto Bigherati, rinomato casting director. Durante questa sessione, molto seguita e appassionata, Bigherati ha offerto uno sguardo approfondito e professionale sul mondo del casting cinematografico, appassionando i tanti giovani presenti.

Il programma si è poi spostato all’Arena dello Stretto, dove si è svolta la proiezione di altri quattro cortometraggi finalisti del concorso Millennial Movie, l’iniziativa storica del Festival volta a valorizzare i talenti emergenti del panorama cinematografico.

Momento clou, quindi, l’attesissimo Red Carpet, disteso su uno scenario mozzafiato che rende il tappeto rosso ancora più spettacolare grazie alla splendida vista sullo Stretto di Messina.

A intrattenere il pubblico con i loro aneddoti, battute e racconti di vita, la poliedrica Francesca Manzini, attrice comica, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva, gli attori Pierluigi Gigante e Gianluca Pirazzoli, e la regista e attrice Susy Laude affiancata dal marito attore Dino Abbrescia, al quale è stato anche conferito il Premio “Il Bergamotto di Reggio Calabria” intitolato alla memoria di Giacomo Battaglia.

Coppia nella vita e nel lavoro, Susy Laude e Dino Abbrescia vengono spesso paragonati a due moderni Sandra e Raimondo per la loro straordinaria simpatia e complicità. Susy, attrice, regista e sceneggiatrice, e Dino, notissimo e amatissimo attore di gran talento, condividono una passione smisurata per l’arte della recitazione, che si riflette sia nei loro ruoli professionali che nel loro rapporto personale.

«Sono felicissima di essere tornata al RCFF. Quello di Reggio Calabria è stato il primo Festival di cinema a cui ho partecipato nella mia vita, nel 2006, dove mi è stato assegnato il premio come migliore attrice, e oggi ritorno non solo con il mio cortometraggio “Il ballo, ma anche con una novità riguardante la Calabria. Ho infatti in progetto di girare il mio prossimo film proprio qui, perché amo moltissimo questa terra e ci vengo praticamente ogni anno in vacanza. La considero l’ultimo baluardo di quella che era l’Italia, e quindi va salvaguardata, raccontata e coccolata. È un sogno che spero di realizzare presto, e il progetto è già in fase concreta di sviluppo, grazie a una collaborazione già avviata con la Calabria Film Commission».

Dopo Susy e Dino, il palco è stato travolto dalla vulcanica Francesca Manzini, che ha conquistato il pubblico del Festival con la sua energia impetuosa e il suo spirito irriverente. Poliedrica e versatile, l’attrice e imitatrice si è distinta per la sua innata simpatia e la capacità di passare con disinvoltura da un registro comico a uno più riflessivo. Durante l’intervista, ha incantato il pubblico con le sue celebri imitazioni, regalando momenti di pura ilarità e commentando in diretta la memorabile scena con Carlo Verdone in “Benedetta follia”, un cult che ha segnato la sua carriera.

Nella sua divertente chiacchierata con la conduttrice Vicky Catalano, il celebre volto di “Striscia la Notizia”, alla cui conduzione è stata confermata anche per la prossima stagione al fianco di Gerry Scotti, ha avuto l’opportunità di presentare il suo prossimo progetto cinematografico. L’attrice è, infatti, protagonista del film in uscita a Natale, “A Capodanno tutti da me”, di cui sono stati proiettati pochi frame, nel quale condividerà il set con un cast di spicco, tra cui un “inedito”, come l’ha definito lei stessa, Massimo Boldi insieme a Nancy Brilli, Paolo Conticini, Massimo Ceccherini e Simone Montedoro.

Accanto a lei sul palco Gianluca Vania Pirazzoli, produttore del film, che ha rivelato alcune anticipazioni della pellicola e lodato la scelta di Manzini per il ruolo principale, sottolineando come lei sia la miglior attrice possibile per interpretare quel personaggio, ruolo che ha conquistato, cosa ormai in “disuso”, attraverso un provino.

A seguire, l’incontro con Pierluigi Gigante, attore di grande sensibilità e impegno, che interpreta il ruolo di Luca nel film “Nata per te” del calabrese Fabio Mollo. Una storia vera molto toccante, sulla quale Pierluigi ha dato il suo contributo di forti emozioni anche sul palco del Reggio FilmFest, prima di lanciare la proiezione del film.

Oggi terza giornata, altrettanto ricca di eventi, tra cui spiccano le presenze di Giorgio Tirabassi, Marina Suma, Max Nardari ed Elisabetta Pellini.

Ricordiamo che gli attori e tutti gli ospiti sono disponibili alle interviste, a partire dalle 18.30 a Villa Genoese Zerbi o prima all’Hotel Al Torrione, concordando l’appuntamento.

Ecco il programma di oggi, venerdì 13 settembre:

I due workshop all’hotel Al Torrione:

· Ore 10.00-12.30 – “Sostenibilità Ambientale nel Settore Cine-Audiovisivo”

con il giornalista Marco Gisottie vari delegati di Italian Film Commission, ANICA, APE, UIL, CGIL,

Nicola Nicoletti (CEO Framinia Academy, Arsenio Lanzara (consulente ambientale audiovisivo), Roberto Corirossi (Segretario UIL), Umberto Carretti (Segretario CGIL)

· Ore 15.30-17.00 – “La Parità di Genere nel Settore dell’Audiovisivo”

con l’avvocato europroggettista Giovanna Suriano, e interventi di Iman Abouabdillah (esperta), Senatrice Tilde Minasi (Commissione Femminicidio), delegati WIFTMI, TELEFONO ROSA, Nicola Nicoletti (CEO Framinia Academy) e Fabrizia Rosetta Arcuri (giornalista esperta in criminologia)

A Villa Genoese Zerbi

• Ore 19.30 – Focus “Reggio Film Fest e il nuovo Festival dello Stretto di Messina, la centralità dell’Area dello Stretto nel futuro dell’Europa dell’Audiovisivo”

Interventi di Paride Leporace (giornalista), Enzo Caruso (Assessore Cultura Comune Messina), Giovanni Latella (Assessore Turismo Comune Reggio Calabria), Antonella Postorino e Lorenzo Martino (architetti scenografi)

• Teaser del film Spiaggia di vetro di Will Geiger

• Cine & Vino

Interviste agli ospiti nel salottino della Villa

E infine Arena dello Stretto

• Ore 19.30 – Concorso di Cortometraggi “Millennial Movie”

Proiezione di 3 cortometraggi in selezione ufficiale:

• Lo zio di Venezia, regia di Alessandro Parrello

• Un lavoretto facile facile, regia di Giovanni Boscolo

• Ancella d’amore, regia di Emanuela Muzzupappa

• Ore 21.30 – Red Carpet

Proiezione del film Amici per caso, regia di Max Nardari, vincitore al Festival di Venezia

Incontro con il regista e gli attori Marina Suma e Filippo Contri

Proiezione del film Buio come il cuore, regia di Marco De Luca

Incontro con il regista e l’attrice Elisabetta Pellini