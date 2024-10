Respira, il nuovo progetto cinematografico ambientato nella Locride

È tutto pronto per “Respira”, il nuovo progetto cinematografico di Lele Nucera, realizzato dall’Associazione culturale “Obiettivi Creativi” e prodotto dai cittadini e dai commercianti della Locride. Il corto ha alle spalle un grande lavoro di preparazione; nato a budget zero e con molti punti interrogativi, vivrà solo grazie alla sensibilità del territorio che l’ha incoraggiato e sostenuto: dal patrocinio dei Comuni di Siderno, Africo, Roccella, Gioiosa Jonica, Benestare e il sostegno morale dell’associazione sindaci della Locride, fino al contributo – in varie forme – di decine di attività commerciali.

Il primo ciak verrà battuto giovedì 31 gennaio a Siderno. Resta confermata per domenica 3 febbraio – ore 7:00 l’ambiziosa scena d’azione che vedrà la partecipazione di oltre 400 comparse provenienti da ogni parte della Regione.

Una storia avvincente quella di Leo, il giovane protagonista che sarà interpretato da Salvatore Pacicca (direttamente dal set di “Gente d’Aspromonte” di Mimmo Calopresti e “Il Miracolo” di Francesco Munzi e Niccolò Ammaniti); una storia che si muove tra teatro, scuola e posti del malaffare.

Dopo la perdita della madre, con un padre incapace di essergli da guida (interpretato dall’attore reggino Saverio Malara), il destino di Leo sembra essere inesorabilmente segnato. Con le mani sporche di soldi e di droga, avrà cuore e forza per redimersi?

I colori di questa terra, storicamente enigmatica, si intrecceranno nei colori della pellicola che alternerà alla luce abbagliante del sole e agli spazi aperti, i grigi cupi e asfissianti di nascondigli e bettole: sulle gambe di Leo cammineranno le storie della nostra gente, a lui sarà affidato il compito di perderci o salvarci.

“Respira” avrà il volto degli attori Saverio Malara, Costantino Comito, Paolo Mauro, Pino Pizzati; e dei giovani protagonisti del film di Mimmo Calopresti: Francesco Grillo, Annalisa Giannotta e Lucia Alessi (oltre, naturalmente, a Salvatore Pacicca).

Il progetto di Lele Nucera, avviato con il pluripremiato cortometraggio Maramandra, proseguirà con la formazione di figure professionali (tecnici e attori) grazie alla fondazione dell’Accademia nazionale del Cinema in Calabria che avrà il regista Mimmo Calopresti come coordinatore didattico.

In attesa di altre novità e sorprese, si ringraziano i “produttori” che stanno rendendo possibile la realizzazione del progetto:

Chef Cosimo Panaia, Chef Giuseppe Spadaro, Chef Vincenzo Fimognari, Chef Francesco Trichilo, Liliana Multari, Andrea Romeo, Vincenzo De Leonardis, Preside Vito Pirruccio, Cosimo Macrì, Enzo Caricari, Residence I Sideroni Siderno, Hotel President Siderno, Zefiro Residence Siderno, B&b Le Rose Siderno, Camping Caravan Sud Siderno, Hotel Kennedy Roccella Jonica, Ristorante Fidelio Siderno, Ristorante Manatthan Siderno, Onoranze funebri Lo Forte Siderno, Gedac Caffe Siderno, Bar Firenze Siderno, Fragranze d’Autore Siderno-Roccella, Nuccio Insegne Siderno, Domenico Leonardo Siderno, Minici divisione Arte Bianca Marina di Gioiosa, Diano viaggi Siderno, Copy Center Bovalino, Agenzia Multiservizi Bovalino, Edil Merici Locri, Full Travel Service Siderno, Grillo’s Bakery Cafè Bovalino, Ristorante Exclusive Roccella Jonica, D’Agostino Ferramenta Siderno, D&V Motors Locri, Troiolo Bus Siderno, Jonica Frutta Siderno, Mimosa Fiori Siderno, Giorgini Macelleria Siderno, Supermercato Family Locri, InPack Siderno, Il Podere dei Leoni, Leone Cosimo, Alimentari e tabacchi di Meleca Massimiliano Siderno, Panificio Antico Forno Siderno, Panificio Ieraci Pino Siderno, Panificio Ieraci Damiano Siderno, Panificio Pasticceria Gelateria Sgambelluri Siderno, Panificio Punto Caldo Siderno, Panificio Gulloni Siderno, Panificio La casa del pane Siderno, Supermercato Nicola Siderno, Iris Bar Siderno, Caffè Santo Antonio Africo, Villa Salus Bruzzano Zeffirio, Simone Coluccio Foto Siderno, Oleificio Crisafi Ardore, F.lli Albanese distribuzione alimentari Siderno, Zio Franco Pizzeria Siderno, SpeakEasy Bettola Clandestina Siderno, Gambero Rosso Marina di Gioiosa, Ristorante Papero Nero Siderno, Enoteca 1947 Siderno, Ristorante Pizzeria Old West Siderno, La Vecchia Hosteria Siderno, Panetteria Oliva Bovalino, Banda di Gioiosa Superiore, Ymca Siderno, FmbGames Siderno, DolciArt Condofuri, PI Greco comunication, G&G Bomboniere Bovalino, Conad Siderno, CM Serramenti Siderno, Pellegrino Cosmetici Siderno, Settimio Falegnameria Siderno, Associazione Commercianti Sidernesi, Bricolfer By Alusystem Siderno, York Auto Vumbaca, Protezione Civile Siderno, Croce Bianca Siderno, Antony Voice Siderno.