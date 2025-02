Il restyling in corso del Palacalafiore, novità importante in progress – FOTO

L’arrivo della nazionale italiana a Reggio Calabria, scalda gli animi dell’intero ambiente cestistico del nostro territorio. La presenza del campione internazionale Gigi Datome e l’ufficialità della data assegnata per Italia – Ungheria, il prossimo 23 febbraio, sono una parte del rilancio del basket alle nostre latitudini. La Redel Viola si prepara alla seconda fase del campionato di Serie B interregionale, la attendono due mesi molto intensi e le altre squadre degli altri sport stanno svolgendo egregiamente i propri compiti. In tutto questo piacevole trambusto si aggiunge una novità assoluta per il Palasport di Pentimele. Una ditta specializzata sta procedendo al montaggio e l’installazione di un “cubo” centrale che impreziosisce la struttura più importante per capienza. Il dispositivo una volta attivato e sincronizzato con il resto delle tecnologie interne all’impianto fornirà informazioni utili con una grafica molto avanzata per rendere ancora più coinvolgente e piacevole le partite disputate nel palazzetto che ha visto scrivere gloriose pagine di sport della nostra città.

Leggi anche

La foto del 13/2. Montaggio ed installazione in corso