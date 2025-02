Basket: Italia-Ungheria, verso il sold out. Diversi biglietti ancora disponibili per uno spettacolo unico

Gli Azzurri tornano a Reggio Calabria dopo 21 anni! A Poco più di dieci giorni dal ritorno della nazionale, il PalaCalafiore va verso il sold-out. Di seguito tutte le informazioni per garantirsi uno spettacolo unico.

I biglietti ancora disponibili per il match sono in vendita sul circuito Vivaticket a questo link!

I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco scenderanno in campo contro l’Ungheria domenica 23 febbraio alle 20.30 (live DAZN, Sky Sport) per chiudere il ciclo di qualificazione a EuroBasket 2025, il Campionato Europeo che si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro.

La presenza degli Azzurri certifica il rinnovato entusiasmo del movimento cestistico calabrese, che per l’occasione organizzerà numerosi eventi collaterali. L’ultima “finestra” inizierà per l’Italia da Istanbul con la sfida ai padroni di casa della Turchia di giovedì 20 febbraio (ore 18.30 italiane, le 20.30 locali).

L’Italia è già qualificata alla rassegna continentale della prossima estate avendo centrato il pass per EuroBasket 2025 con tre gare di anticipo, in virtù delle tre vittorie ottenute tra febbraio e novembre 2024.

La partita è curata, per la Federazione Italiana Pallacanestro, dall’advisor commerciale Master Group Sport.

Prezzi dei biglietti

PARTERRE

Intero €35

TRIBUNA CENTRALE

Intero €25

Ridotto Under 14 €20

TRIBUNA E CURVA

Intero €15

Ridotto Under 14 €10

Saranno attivate promozioni riservate ai tesserati FIP.

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Comitato Regionale Calabria all’indirizzo presidente@calabria.fip.it

RICHIESTA ACCESSO DISABILI

Le richieste di accesso per disabili dovranno pervenire entro venerdì 7 febbraio 2025 inviando una email all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com, recando in oggetto “Richiesta accesso per disabili Italia-Ungheria”. Nella richiesta dovrà essere specificato nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile e certificato di invalidità; nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore e se il disabile è deambulante o non deambulante. Le conferme saranno inviate entro venerdì 14 febbraio 2025 previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice. Le disponibilità sono limitate.

EUROBASKET 2025 QUALIFIERS

Italia-Turchia 87-80

Ungheria-Italia 62-83

Islanda-Italia 71-95

Italia-Islanda 74-81

Giovedì 20 febbraio

Turchia-Italia (Istanbul, 18.30 italiane, 20.30 locali live DAZN, Sky Sport)

Domenica 23 febbraio

Italia-Ungheria (PalaCalafiore di Reggio Calabria, ore 20.30 live DAZN, Sky Sport)

Gruppo B

Italia 7 (3/1)*

Turchia 7 (3/1)*

Islanda 6 (2/2)

Ungheria 4 (0/4)

*Squadre già qualificate

fonte: fip.it