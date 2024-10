Rete dei Comuni Solidali, anche Belvedere di Spinello aderisce al progetto

Anche il Comune calabrese di Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, ha deciso di aderire alla Rete Dei Comuni Solidali

Il 13 maggio 2019, con una delibera della Giunta guidata dal Sindaco Avv. Rosario Macrì, anche il Comune calabrese di Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, ha deciso di aderire alla Rete Dei Comuni Solidali abbracciando quei valori di solidarietà e pace che, fin dal 2003, hanno fatto si che centinaia di Comuni, da Nord a Sud, si unissero in una rete di Enti, ponendo nel loro modo di pensare ed agire l’attenzione al più debole e la volontà di collaborare per la realizzazione di un mondo più giusto, con la voglia di aiutare gli altri ma nell’atteggiamento di chi è pronto anche a ricevere.

Il rappresentante legale della Rete Dei Comuni Solidali, Giovanni Maiolo, e tutto il coordinamento Re.Co.Sol. danno il loro più caloroso benvenuto al Comune di Belvedere Spinello, sicuri che s’instaurerà una proficua collaborazione e convinti che i Comuni rimangono un punto fondamentale dal quale partire per la quotidiana affermazione della democrazia. Il Comune, in qualunque paese del nord o del sud del Mondo, rappresenta una base importante, concreta e spesso l’unica in grado di dare risposte ai piccoli e grandi problemi dei suoi cittadini.