Crisi energetica, la ‘Rete nazionale scuola in presenza’ boccia l’ipotesi Dad

A dirlo sono le associazioni, i comitati e gli organismi che costituiscono la Rete nazionale scuola in presenza i quali esprimono la loro più netta contrarietà di fronte a questa eventualità.

“L’esperienza degli anni scorsi ha già mostrato con chiarezza quanto la didattica a distanza abbia amplificato il disagio psicologico, relazionale ed educativo di bambini e adolescenti, colpendo in modo ancora più grave gli studenti più fragili. La Dad ha inoltre compromesso il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità e ha fortemente limitato il diritto all’istruzione, alla relazione e alla socialità, che devono essere garantiti a tutti i minori. Per questo – proseguono – riteniamo gravissimo che, di fronte alle conseguenze economiche di un conflitto internazionale, si torni ancora una volta a pensare di sacrificare la scuola. È una prospettiva inaccettabile non solo sul piano educativo, ma anche su quello culturale e civile”.