Tutto pronto per i Caffè letterari del Rhegium Julii: due mesi di grandi eventi al circolo ‘Polimeni’

Sono stati presentati i Caffè letterari Rhegium Julii 2020. C’erano all’incontro tenutosi a Palazzo Alvaro e moderato dalla giornalista Anna Foti, i presidenti del Panathlon Reggio Calabria Tonino Raffa, del Rotary Club Reggio Calabria Rosario Lofaro, del Circolo Polimeni Igino Postorino, della Fondazione Mediterranea Enzo Vitale, del Lions Club Magna Grecia Giuseppe Strangio.

Le manifestazioni partiranno domenica 12 luglio e si concluderanno lunedì 7 settembre, comprenderanno la cerimonia di consegna dell’ambito Premio Rhegium Julii Inedito 2020 dedicato alla poesia singola, alla silloge poetica e al racconto.

I Caffè letterari si svolgeranno nel rispetto delle regole di distanziamento e secondo le prescrizioni generali del governo, presso la suggestiva sede del Circolo del tennis “Rocco Polimeni” ogni lunedì alle ore 21.30 a partire dal 12 luglio. Un’edizione speciale, che fa parte della lunga storia del Circolo “Rhegium Julii” e che ha sempre rappresentato per il pubblico reggino un’occasione unica di cultura e intrattenimento.

Il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà ha spiegato:

L’istituzionalizzazione del premio è un atto dovuto, l’intuizione del presidente Casile sta continuando adesso col presidente Bova. Abbiamo voluto camminare insieme, dalle difficoltà a trovare una sede alla presentazione di oggi in un momento storico difficile ci ritroviamo a presentare i caffè letterari. E’ il miglior segnale di ripartenza, non è stato facile organizzarli, mettere in piedi un palinsesto di questo livello e qualità valorizzando eccellenze che vengono da fuori ma anche del nostro territorio. Quale fase 2 migliore se non ripartire dalla cultura e dal messaggio di crescita della città. Un plauso al Rhegium Julii, l’amministrazione metropolitana vi starà accanto, la cultura va scollegata dalla contingenza politica del momento va sostenuta a prescindere. Nel momento in cui si raggiunge questa consapevolezza, la nostra città possa raggiungere una maturità importante anche per le altre sfide.