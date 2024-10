(Ri) consegnati i lavori per il completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia. Rimangono altri 720 giorni di attesa

di Vincenzo Comi – Sono trascorsi esattamente 20 anni dall’avvio dell’iter per la progettazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria che ha subito rallentamenti e piccoli avanzamenti sempre e solo ‘a singhiozzo’.

La situazione sembra essere cambiata e adesso si attende solo la conclusione dei lavori. L’attesa è ‘solo’ di 720 giorni.

“Come amministrazione comunale ci siamo ritrovati un cantiere fermo con un contenzioso di circa 60 milioni di euro da dover transigere – spiega il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – La transazione è stata fatta due anni fa e ha portato il Comune a riconoscere circa 6 milioni rispetto ai 60 richiesti. Ciò ha permesso anche di riavviare l’iter salvando il finanziamento regionale che rischiava di essere perso. Oggi riapre formalmente il cantiere che consentirà il completamento di una delle più grandi incompiute di Reggio Calabria. Sarà la casa della Giustizia nella quale i reggini potranno vedere la realizzazione dei loro diritti. Saranno trasferiti gli uffici dei tribunali e della Procura della Repubblica. Il cantiere porterà una grande forza lavoro in città al termine del quale si consentirà al Cedir di tornare ad essere una cittadella, un vero centro direzionale. Il cantiere durerà ancora altri due anni, esattamente 720 giorni. Due anni in cui dovremo stare attenti affinchè non ci siano altre lungaggini. E’ probabile che l’inaugurazione del prossimo anno giudiziario si possa fare all’interno del nuovo Palazzo di Giustizia attraverso la consegna parziale dei vari lotti”.

Venti lunghi anni che ancora ad oggi non consentono la consegna alla città di un’opera strategica e simbolica. Nel 1998 l’ex ministro Piero Fassino stanziò il finanziamento che consentì di avviare l’iter di progettazione.

“Ricordo ancora quando mio padre rientrò a casa felice per aver ottenuto tutto il finanziamento che consentiva di avviare le attività di realizzazione di questa importante opera”.

Un’opera che il Sindaco Falcomatà definisce come ‘opera pubblica ma che i reggini devono sentire come propria’. Un palazzo di giustizia nuovo, moderno ed innovativo farà (ce lo auguriamo) da contrappeso all’alto tasso di criminalità presente sul nostro territorio.

“Il nostro raggruppamento ha realizzato una serie di interventi importanti in Italia tra cui molti ospedali – spiega l’ingegnere Passarelli – Stiamo completando proprio in questi giorni anche il palazzo di giustizia di Salerno che versava più o meno nelle stesse condizioni di quello di Reggio. Siamo già pronti per partire, aspettiamo la firma del contratto per onorare l’impegno assunto”.

Presenti all’incontro, moderato da Francesco Malara, anche il capo del gabinetto avv. Gianpaolo Puglia, il presidente dell’Ordine degli avvocato avv. Alberto Panuccio, l’ingegnere Giovanni Festa, responsabile del procedimento, l’assessore Giuseppe Marino, competente per il progetto si mobilità a Reggio Calabria ed i rappresentanti legali della RTI aggiudicataria dei lavori di completamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.

L’intervento di completamento richiederà 720 gg di lavoro, per una area che interessa 35.000 metri quadrati con un importo a base di gara di più di 26 milioni di euro.

Per tutti i cittadini che volessero saperne di più, presso l’Urban Center di Via Tommaso Campanella 33, è esposto il materiale informativo nonché on line sul sito iopartecipo.reggiocal.it raggiungibile anche dalla rete comunale www.reggiocal.it.

Di seguito i lavori previsti: