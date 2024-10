Riace Capo piange la scomparsa di Saverio Surace, per tutti ‘U Presidente’

Riace piange la scomparsa di Saverio Surace. Ha consegnato per anni la posta, sin dagli anni ’70 in servizio a Parma, e successivamente, visto l’amore che nutriva per la sua terra, in particolare per il paese e per la frazione di Riaci Capo, è ritornato in Calabria.

Qui ha svolto il lavoro di sempre, il portalettere, grazie al quale ha conosciuto tantissime persone ed iniziato ad occuparsi della sua amata terra d’origine.

A Riaci Capo ha creato la sua famiglia, con sua moglie e i suoi tre figli, e grazie alla sua volontà, alla sua voglia di cercare di sviluppare e far crescere il paese, ha creato prima un ristorante, e subito dopo ha contribuito alla creazione del Lido President, oggi meta turistica molto conosciuta sulla costa ionica.

Saverio Surace, per tutti ‘U Presidente’ era molto attivo nel sociale e nello sport. Socio della Pro Loco per diversi anni, è stato presidente di una squadra di ciclismo (che veniva chiamata “U-Presidenti“), grazie alla quale ha ottenuto grandissimi risultati, partecipando con grande successo a diversi campionati siciliani.

È stato anche presidente della scuola calcio di Saline per diversi anni, e anche lì ha conseguito ottimi risultati. E ancora la sua passione per lo sport con il contributo all’organizzazione di diversi incontri di pugilato.

Saverio Surace era infine molto attivo anche politicamente. Era molto conosciuto, ed oltre alla vicinanza con il senatore Renato Meduri aveva dato il suo appoggio alla campagna elettorale di Giuseppe Scopelliti, suo grande amico.

‘U presidente’ è venuto a mancare il 23 agosto e i funerali si sono tenuti il 24 presso la Chiesa del S. Salvatore a Saline Joniche.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di parenti e amici.