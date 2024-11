Riaperto il Castello Aragonese di Reggio Calabria

di Domenico Suraci – Sono passati 10 anni e dopo un travagliato restauro la città di Reggio Calabria si è riappropriata del Castello Aragonese, numerosi i cittadini pervenuti per assistere alla riapertura dell’importante attrattiva turistico-culturale.

All’inaugurazione presenti inoltre, numerose autorità, tra cui il Sindaco, il vicesindaco e la Giunta al completo.

La struttura dotata di un ascensore con capienza di 10 posti per portare i visitatori fino in cima al Castello per poter così ammirare la città e la stessa imponente fortezza.

In occasione della riapertura è stata allestita una mostra dedicata al bergamotto, prezioso agrume che cresce esclusivamente nel tratto di costa compreso tra Villa San Giovanni e Gioiosa Jonica.

Significativo il messaggio lanciato dal primo cittadino ai reggini: "Dovranno essere loro i primi turisti del castello". Dunque auguri alla città da parte della redazione, sperando che faccia tesoro di questa sua preziosa risorsa, e che attorno ad essa nascano importanti sinergie perché la città possa puntare a raggiungere altri ambiti traguardi.

Si potrà visitare da martedì a domenica dalle ore 9 alle 13:30 ed in orari pomeridiani dalle 14:30 alle 18:30.