Riccardo Ferri: ‘Reggina, ricordo i bei tempi della serie A’

In occasione della visita al centro sportivo Clivia Reggio Village, Riccardo Ferri ha avuto modo di confrontarsi e scambiare qualche battuta con Francesco Cozza non solo sulla scuola calcio, ma anche sul calcio in generale. Noi di City Now Sport abbiamo approfittato della sua presenza per parlare con l’ex difensore dell’Inter anche di Reggina: “Il mio giudizio sulla Reggina può essere dato come uno che osserva dall’esterno ciò che accade. Di sicuro è stata grande protagonista negli anni della serie A ed è sicuramente una di quelle città che nella massima serie adesso sta mancando.

Ritengo che il presidente Gallo stia facendo delle cose importanti e la speranza credo dei tifosi sia quella di tornare ai livelli di un tempo. Da quello che leggo pare sia una persona carica di entusiasmo e con molte risorse, anche se nel calcio sapete bene che non bastano solo i soldi ma una buona programmazione. E’ fondamentale circondarsi di gente competente e qualificata, in modo da riportare la Reggina dove merita.