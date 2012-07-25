Concerto di Musica e Legalità Diretto da Riccardo Muti

L'evento musicale del maestro Riccardo Muti il 31 luglio a Reggio Calabria celebra la bellezza e la legalità, con la partecipazione di giovani talenti calabresi, gratuito e aperto a tutti

Un concerto unico diretto dal maestro Riccardo Muti, coinvolgendo più di mille giovani musicisti calabresi, si terrà nella suggestiva Piazza d’Armi della scuola allievi carabinieri “Fava-Garofalo” di Reggio Calabria. L’evento, promosso dalla Provincia di Reggio Calabria insieme a numerosi enti e istituzioni, è programmato per martedì 31 luglio dalle ore 21.30.

Un’iniziativa di Rilievo Nazionale

Il concerto, che sarà totalmente gratuito, gode del patrocinio di enti prestigiosi come la Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria, l’Arma dei Carabinieri, la Prefettura e la Camera di Commercio. Segnando un momento di elevato valore socio-culturale, l’evento verrà ripreso dalla Rai e trasmesso il 5 agosto in prima serata.

L’Obiettivo dell’Evento

Lo scopo del concerto-evento del maestro Muti è di “saziare la sete di bellezza” e rilanciare un’immagine positiva della Calabria, terra amata dal maestro, che dimostra ancora una volta la sua capacità di sentire e produrre il bello. Una notte in cui, per le parole di Laura Maria Tavella, “saremo le passive sirene di un Ulisse che non canta, ma dirige e incanta”.

Con quest’iniziativa, Riccardo Muti, noto anche per il suo ruolo come music director della Chicago Symphony Orchestra e la sua lunga collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano, continua il suo impegno nel promuovere la cultura e la legalità attraverso la musica, avvicinando i giovani a questi valori universali.