Ricevuto a Palazzo Alvaro il presidente della Fijlkam

Ricevuto a Palazzo Alvaro Domenico Falcone presidente della Fijlkam, Federazione Italiana judo, lotta, karate, arti marziali.

Il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, ha incontrato il presidente Falcone, accompagnato da Antonio Laganà, vicepresidente regionale settore lotta.

Falcone ha voluto ringraziare il Sindaco per aver rinnovato la convenzione alla Fijlkam per l’utilizzo della struttura sportiva “La Pagoda” di via Frangipane rendendo così possibile proseguire lo svolgimento delle attività di sport da combattimento.

Si è parlato delle importanti attività che si svolgono all’interno dell’impianto, dell’importanza formativa dello sport ed in particolare di queste discipline. Una struttura che è stata preziosa, come ha affermato lo stesso presidente, perché ha permesso la formazione di tanti campioni assoluti, che hanno ottenuto importanti risultati anche in competizioni internazionali.

Il presidente Falcone ha voluto omaggiare il Sindaco Falcomatà di una medaglia celebrativa della partecipazione della Federazione ai giochi olimpici di Rio.

Una conversazione cordiale e un interessate confronto, quello tra il Sindaco e il Presidente, sui temi dello sport e dell’impiantistica sportiva, dei giovani e della formazione, che si conclude con la promessa di futuri incontri per un costante e fattivo scambio di idee a beneficio del mondo sportivo metropolitano.