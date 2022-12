Riconoscimento Mediterranea, Minasi: 'In Calabria si può fare ricerca e formazione d'eccellenza'

«Voglio rivolgere al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile dell’Università Mediterranea le mie più sincere congratulazioni per il riconoscimento di “Dipartimento d’eccellenza” attribuito dal Ministero. Un traguardo prestigioso raggiunto grazie alla competenza, alla preparazione e alla professionalità dei docenti e ricercatori che da anni operano a Reggio Calabria con dedizione, regalando lustro alla loro Università, ma anche all’intera città. Dopo le tristi vicende che nei mesi scorsi avevano interessato proprio l’Ateneo, tutto questo non era così scontato, dunque sento anche di voler manifestare loro, in qualità di rappresentante politica reggina, la mia gratitudine, per l’ottimo ritorno in termini di immagine che sono così riusciti a dare a tutta la comunità».