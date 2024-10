Ricordate Nassi?: ‘Sono siciliano, tifo per la Reggina’

Una breve apparizione in serie A con la maglia della Reggina nell’anno 2001, l’ex attaccante Maurizio Nassi parla degli amaranto, la situazione attuale e quello che potrà essere con l’eventuale blocco dei campionati: “Con gli amaranto ho avuto anche la fortuna di esordire in Serie A. Sicuramente, anche se sono siciliano, faccio il tifo per la Reggina, ha fatto un grande campionato e ha un grande allenatore. Nonostante qualche battuta d’arresto, merita la prima posizione e la Serie B”.

