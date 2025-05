Reggio ricorda Gennaro Musella, vittima di mafia, a 42 anni dall’attentato

Sabato, al Seminario Pio XI di Reggio Calabria, il ricordo di Gennaro Musella, vittima di mafia, fatto saltare in aria con un’autobomba il 3 maggio 1982.

Una data storica per la città e un luogo simbolo della memoria

Una data storica per la città di Reggio, che a Musella ha dedicato una via del centro storico, la stessa via teatro del terribile attentato.

“Viaggi tra le righe” ricorda Musella attraverso il libro “Vittima di mafia”

L’iniziativa, in programma alle ore 17:00, sarà curata dalla Dott.ssa Francesca De Stefano all’interno del gruppo di lettura “Viaggi tra le righe”, che commenterà il libro “Vittima di mafia, nome comune di persona”.

Sarà memoria di un uomo e di una città, attraverso testimonianze di chi quei terribili momenti li ha vissuti e di chi, come il Dott. Michele Di Stefano, ha seguito le indagini dell’omicidio.

Interventi istituzionali e realtà associative

Saranno presenti i responsabili di varie realtà associative e club service. Il saluto istituzionale sarà affidato al sottosegretario Wanda Ferro, in collegamento video.

Concelebrazione eucaristica in suffragio

A seguire, alle ore 19:00, si terrà una concelebrazione eucaristica in suffragio, presieduta dal Rettore del Seminario, don Simone Vittorio Gatto.