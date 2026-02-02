Scuola Pythagoras chiusa, Cardia: ‘Basta rinvii, la politica si assuma la responsabilità di decidere’

Così il consigliere comunale Mario Cardia (Noi Moderati) interviene sulla vicenda che da anni penalizza studenti, famiglie e un intero quartiere della zona sud della città.

“Quando una scuola viene chiusa e non si indicano tempi certi per la sua ricostruzione – afferma Cardia – non siamo di fronte a un semplice problema tecnico, ma a una precisa responsabilità politica. Il diritto allo studio e la sicurezza degli studenti non possono essere sacrificati sull’altare delle attese o delle lungaggini burocratiche. Ravagnese – prosegue – non può continuare a pagare il prezzo di scelte mancate. È inaccettabile che centinaia di famiglie siano costrette a convivere con soluzioni provvisorie che, di fatto, stanno diventando definitive. Condivido pienamente l’istanza avanzata dal Comitato di Quartiere di Ravagnese – aggiunge Cardia – che chiede con forza risposte chiare e tempi certi per la ricostruzione della scuola. Le richieste dei cittadini sono legittime e meritano ascolto e azioni concrete”.