“RiCreAzioni Metropolitane” a Palazzo San Giorgio

di Domenico Suraci – Si è svolto presso Palazzo San Giorgio a cura dell’Associazione Mente Tecnica l’incontro-dibattito “RiCreAzioni Metropolitane – Mettiamo in rete la creatività e l’esperienza”.

Mente Tecnica, è un’associazione di giovani tecnici e nasce dall’idea di tre ragazzi reggini con lo scopo di creare una rete tra le diverse figure professionali. Un progetto che vuole mettere insieme giovani professionisti, in modo da aiutare la città con le loro esperienze ed idee. Tante sono le iniziative che l’associazione ha proposto all’amministrazione, tra cui alcune già in cantiere.Una delle prime attività sarà la “Street Art”, ovvero ricreare ambienti artistici, scegliendo con un contest, gli elaborati più meritevoli di writers professionisti, per rivalutare zone degradate.

Sono intervenuti numerosi e qualificati relatori, l’ingegnere Federica Suraci ha moderato l’incontro. Sono stati protagonisti Marcantonino Malara, Presidente per la commissione politiche giovanili, la geologa Laura Russo, Vicepresidente Mente Tecnica, il prof. Guerino Bovalino dell’Università Dante Alighieri, il dott. Samuele Furfaro, Presidente di Confindustria Giovani di Reggio Calabria, presente anche per conto di FMB Tubes e Macingo e l’Ing. Giuseppe Vazzana, Presidente Mente Tecnica. Ognuno dei relatori ha espresso in modo multidisciplinare come sia necessario lavorare in sinergia per ottenere risultati prestigiosi ed importanti, mission dell’associazione che si è presentata ufficialmente alla stampa ed ai cittadini che verranno costantemente ascoltati per potenziare sempre maggiormente le proposte che il gruppo di lavoro reggino rivolgerà all’amministrazione comunale.