Rientro a scuola, Azzolina: ‘In 2 mesi abbiamo recuperato un ritardo di 20 anni’

Sono le prime parole del ministro dell’istruzione durante la conferenza stampa da palazzo Chigi che riguarda proprio il rientro fra i banchi di milioni di studenti e non solo.

Il ministro Azzolina è consapevole del cammino tortuoso che attende gli istituti in questo nuovo anno scolastico:

Facendo un passo indietro nel tempo, al periodo più buio di questa pandemia, l’Azzolina afferma:

La parte dell’organico, anche qui non ci sono numeri paragonabili con l’Europa. Il nuovo impiego di forze non riguarderà solamente il personale docente, ma anche quello Ata”.

Ci conforta tutto il lavoro che abbiamo fatto. Nessuno ha messo in campo lo stesso numero di soluzioni del nostro paese. abbiamo lavorato sul distanziamento, abbiamo finanziato l’affitto di spazi esterni, così come i nuovi arredi – qui il ministro glissa sulle vicenda ‘banchi’ che ha fatto scatenare gli italiani sui social. In 2 mesi abbiamo recuperato un ritardo di 20 anni.

Azzolina conclude il suo intervento con un augurio agli studenti, alle famiglie ed agli italiani:

“Buon anno scolastico a tutte le studentesse e gli studenti.

Alle famiglie, voglio ricordare che a scuola ci sono regole, severe e improrogabili, per questo motivo rappresenta il luogo meno rischioso per i vostri figli. La socialità per i givoani è fondamentale e ne sono stati privati per troppo tempo. Adesso dobbiamo garantire un’alleanza con le famiglie, garantire la stessa attenzione che avremo dentro le scuole, anche nella vita all’esterno, perchè la scuola merita di essere difesa.

La scuola è comunità, presidio di legalità. Dalla scuola dipende il futuro del paese. Affrontata l’emergenza è tempo di guardare al futuro, di avere coraggio e innovare in base ai principi dell’uguaglianza. Potremo farlo grazie al Recovery Fund. Adesso vanno messe in campo le misure per la lotta educativa e per combattere una piaga che affligge il paese: la dispersione scolastica. Questa è una sfida che va portata avanti per il bene di tutto il Paese”.