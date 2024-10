Rieti-Reggina, comunicato il numero dei tifosi amaranto presenti

I calciatori amaranto non saranno soli nella partita che può valere molto in chiave play off

I sette punti conquistati in quattro giorni, insieme ad una prestazione esaltante fornita dalla Reggina in casa contro il Catania, hanno rimesso decisamente in corsa la squadra di Drago verso la conquista dei play off. I tifosi, sempre numerosi e calorosi dall’avvento di Gallo, parteciperanno in maniera massiccia alla trasferta di Rieti per sostenere i propri beniamini, nella giornata che in tanti definiscono come di assoluta importanza per lo sprint finale.

Sulla pagina facebook della Reggina 1914, comunicato il dato dei tifosi amaranto presenti al Manlio Scopigno di Rieti, questo quanto pubblicato: “Saranno 270 i tifosi amaranto al seguito della Reggina per la gara con il Rieti. 229 nel settore ospiti, 41 in tribuna”.

Leggi anche