Al Museo Archeologico di Reggio il Rhegion International Film Festival

Il Rhegion International Film Festival (RIFF) è una rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, e con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. Il festival si svolgerà dal 25 al 27 ottobre presso il MArRC, con proiezioni all’interno del suggestivo spazio di Piazza Paolo Orsi, aperta alla vista dei Bronzi di Riace.

“Ho da subito creduto nel progetto di un festival del cinema archeologico e antropologico al MArRC, – dichiara il direttore del Museo, Fabrizio Sudano – e ringrazio l’Associazione Archeovisiva per aver visto nel nostro Istituto il luogo ideale per la sua realizzazione. Una ricca e qualificata offerta per la città di Reggio Calabria, pensata per un pubblico di tutte le età, che speriamo possa replicarsi in futuro”.

Un programma ricco e variegato

L’evento cinematografico promuove, attraverso il cinema e le arti visive, la conoscenza del patrimonio culturale, con:

Proiezioni di documentari, film e cortometraggi di archeologia, storia e antropologia.

Incontri con esperti del settore e delegazioni artistiche dei film.

Mostre artistiche.

Masterclass e attività didattiche per i più giovani.

I direttori artistici della rassegna sono l’archeologa Alessandra Cilio e il regista Lorenzo Daniele, entrambi siciliani e già organizzatori di importanti eventi legati alla promozione del cinema.

“Una rassegna cinematografica che presenta un’offerta di ampio respiro, – afferma Alessandra Cilio – pensata non solo per chi ama l’Archeologia e la Storia, ma anche per gli amanti del cinema d’autore”.

“Il direttore Fabrizio Sudano e tutto il team del Museo di Reggio Calabria – continua Lorenzo Daniele – hanno creduto nell’iniziativa culturale proposta dall’Associazione Culturale Archeovisiva, intuendo come il partenariato pubblico-privato possa costituire una best practice atta a potenziare la già ampia offerta culturale del Museo. Una manifestazione cinematografica all’interno di uno dei più importanti istituti museali nazionali è un evento tanto raro quanto virtuoso, e costituisce una grande scommessa per noi, che ci onora”.

Sezioni e concorsi

Tutti i film parteciperanno al premio del pubblico “Città di Reggio Calabria”, che verrà attribuito al film più apprezzato nel corso della serata finale di domenica 27 ottobre.

La sezione fuori concorso, “Reperti di Calabria: Cinema e Territori”, dedicata al cinema calabrese, sarà curata dal Circolo del Cinema Cesare Zavattini di Reggio Calabria, presieduto da Tonino De Pace, che dialogherà con il regista Eugenio Attanasio domenica pomeriggio.

Di grande rilievo sarà anche la mostra artistica organizzata dall’Accademia di Belle Arti, inaugurata durante la prima serata dell’evento, con opere realizzate dai docenti dell’istituto diretto da Piero Sacchetti.

Accesso agli eventi

Il 25 e 26 ottobre le porte del MArRC saranno aperte fino a mezzanotte, consentendo al pubblico un'esperienza totale degli spazi del Museo.

Le proiezioni serali in Piazza Paolo Orsi saranno gratuite, con i Bronzi di Riace illuminati in modo suggestivo.

Il pubblico potrà acquistare un ticket di 3 euro per accedere all'aperitivo in Terrazza MArRC (fino a esaurimento di 80 posti), previsto nelle prime due serate.

per accedere all’ (fino a esaurimento di 80 posti), previsto nelle prime due serate. Resta gratuita la partecipazione agli eventi collaterali, come il programma per bambini ArcheoKids di sabato 26 ottobre e la masterclass del regista Diego D’Innocenzo di domenica 27 ottobre alle ore 10:30.

I film in proiezione

Tra le 17 opere proposte, spiccano:

Il documentario prodotto da Rai Cultura sui Bronzi di San Casciano dei Bagni, diretto da Eugenio Farioli Vecchioli e Brigida Gullo, preceduto da un incontro con l'archeologo Jacopo Tabolli.

Antonio Martino con il pluripremiato "Askòs, il Canto della Sirena".

Fabio Mollo e Alessandra Cataleta con "Semidei", che racconta la storia dei Bronzi di Riace.

Film stranieri come "One Big Family" del greco Vassilis Loules, "Odyssea: The Story of Our Evolution" del belga Sebastian Duhem, e "The Time They Spent Here" dell'inglese Edward Olsen.

Antonello Pisano Murgia con "Sui tetti di chi dorme", un mix di cinema e teatro, presentato dal produttore Fabio Marceddu.

La prima edizione del RIFF nasce con basi solide, con l’obiettivo di portare al pubblico calabrese, e non solo, cinema che racconti il patrimonio culturale attraverso documentari, opere prime, seconde e film d’animazione.

Per maggiori informazioni: rhegionfilmfestival.it

Email: info@rhegionfilmfestival.it