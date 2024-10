Caos rifiuti a Reggio e ricorso ‘Ecologia Oggi’, Perna: ‘Ma dove vivono i magistrati? Due mesi per decidere?’

Al peggio non c’è mai fine.

Sul dramma rifiuti a Reggio Calabria sembra stiano per arrivare i giorni peggiori degli ultimi anni. Previsto questa mattina l’incontro dei consiglieri di FI con la stampa per una conferenza stampa sarcasticamente intitolata “La raccolta che non c’è” in riferimento alla cocente situazione di criticità del sistema rifiuti a Reggio Calabria. Questo pomeriggio invece si terrà un vertice in Prefettura proprio per cercare di trovare l’ennesima soluzione tampone in modo da non fare sprofondare la città.

Il rischio, come annunciato qualche giorno fa dal primo cittadino, è che la città, già sommersa dai rifiuti e circondate da micro e macro discariche, possa ritrovarsi senza gestore di raccolta.

“L’aggiudicazione della gara a Teknoservice è stata sospesa con ordinanza del TAR che ha fissato l’udienza per discutere nel merito il 15 dicembre – aveva spiegato Falcomatà – Il problema è che l’ultima ordinanza di proroga del servizio ad AVR scade il 31 di ottobre. Quindi rischieremmo di trovarci in queste settimane senza nessuno che gestisca il servizio dei rifiuti. Un dramma, un disastro assoluto”.

Intanto anche il vice sindaco Tonino Perna commenta, attraverso il suo ‘Diario non Comune dal Comune‘, il caos dei rifiuti in città: