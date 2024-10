Rifiuti, Mallamaci: “Competenza e determinazione e non inutili chiacchiere”

Lo scorso 24 maggio, a margine di una riunione di Giunta, presieduta dal nostro sindaco Giovanni Verduci, durante la quale si è fatto il punto sulla raccolta differenziata, l’Assessore Comunale all’Ambiente ha annunciato un incontro risolutorio con “i responsabili dell’azienda che cura la raccolta differenziata nel nostro territorio.

Con loro parleremo di come organizzare meglio il servizio in vista dell’estate e, soprattutto, delle numerose difficoltà delle ultime settimane, dei continui disservizi denunciati dai nostri concittadini, criticità che l’azienda conosce bene perché quotidiani sono i nostri contatti e le contestazioni, anche formali”.

Leggi anche

Tuttavia ad oggi la situazione è sicuramente peggiorata: immondizia ovunque, cittadini e commercianti che devono giornalmente fare i conti con un disservizio che crea condizioni di insalubrità nel nostro territorio.

Caro sindaco, ritiene corretto informare i cittadini su come sia andato l’incontro? Da quanto si vede in giro le condizioni sono peggiorate. Lazzaro che, sempre nel succitato comunicato, doveva essere pronta per la stagione estiva presenta i soliti annosi problemi. Ormai ci stiamo facendo l’abitudine ai roboanti proclami seguiti dal nulla. Secondo l’ultimo comunicato, pubblicato dal Comune di Motta San Giovanni in data 20.06.2019, a firma congiunta di Sindaco e Assessore Comunale all’Ambiente, gli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti non riescono a smaltire le quantità giornalmente prodotte dai vari comuni.

Caro Sindaco, con la sua esperienza trentennale, sa perfettamente che la problematica in questione si ripresenta ciclicamente e che andrebbe affrontata con competenza e determinazione per tempo e non attendendo il collasso del sistema.

In sostanza il problema dei rifiuti va affrontato di concerto con le istituzioni e gli enti preposti sollecitando, proponendo, senza attendere la solita emergenza. Proprio al riguardo, nei giorni scorsi, presso gli uffici regionali del dipartimento ambiente, si è tenuta una riunione avente per oggetto “Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Attuazione legge regionale 11/2019” alla quale, oltre al Sindaco ed ai consiglieri e delegati della Città Metropolitana di RC, sono stati inviati i sindaci dei comuni di Motta San Giovanni, Melicuccà e Siderno, “con l’intento di assumere le decisioni finali sull’impiantistica prevista nei rispettivi territori comunali”, ma, come di consueto, anche in quella occasione il nostro Comune non si è presentato, per non parlare delle continue assenze alle riunioni indette dagli uffici della Città Metropolitana sul tema.

Leggi anche

Infine mi domando: quale sarà la nostra proposta al tavolo di discussione che si aprirà in prefettura? A quante riunioni inutili, nonostante l’attenzione e l’impegno profuso dal palazzo di governo, abbiamo assistito sul tema? Andremo solo a reclamare qualche tonnellata in più per il nostro Comune aspettando la prossima emergenza?

Per portare a regime il sistema rifiuti in Calabria probabilmente ci vorranno almeno altri 3 anni e le soluzioni alternative e non tampone vanno ricercate immediatamente altrimenti ogni piccola disfunzione si trasformerà nella solita invasione di rifiuti di ogni tipo per le strade dei nostri paesi.