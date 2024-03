Rifiuti a Mortara, Stanganelli: 'È necessario un impegno congiunto'

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni del Garante della salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli sulla recente operazione contro lo smaltimento di rifiuti a Mortara di Pellaro.

Dichiara la Stanganelli:

“Esprimo particolare apprezzamento per l’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri e che trae origine da un’articolata attività d’indagine condotta dalla Sezione Operativa e dalla Stazione di Gallina della Compagnia dei Carabinieri di Reggio Calabria, che ha decapitato un’associazione a delinquere dedita allo smaltimento di rifiuti pericolosi che venivano puntualmente bruciati nell’area del mercato di Mortara-San Gregorio”.

Spiega la Garante:

“Già nei mesi scorsi, a seguito di un sopralluogo e delle numerose segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano criticità di carattere igienico – sanitario, generate dai roghi tossici di rifiuti e l’alto tasso di patologie oncologiche tra i residenti della zona, avevo rappresentato alle autorità competenti (Prefettura, Procura, Questura, Comune, Asp) la necessità di intervenire, ciascuno per le proprie competenze, con interventi urgenti e non più differibili per ridare dignità a quella zona, richiedendo contestualmente a S.E. il Prefetto Mariani, la convocazione di un tavolo in prefettura per discutere della condizione di degrado in cui versavano alcune zone di Mortara e San Gregorio, venendo audita nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza di Reggio Calabria. Il risultato odierno è frutto dell’impegno costante della Procura di Reggio Calabria, nel contrastare la criminalità organizzata, in un territorio spesso profanato da becere pratiche dannose per l’ambiente e la salute dei cittadini”.

Prosegue la nota:

“In tutti questi mesi non è mai mancata la mia vicinanza ai residenti e al Comitato Io vivo San Gregorio, che non hanno esitato un solo istante a denunciare la gravità della condizione in cui erano costretti a vivere e a rivendicare la tutela del diritto alla salute. Nel Novembre 2023, su loro impulso, facendo mie le loro preoccupazioni, nell’ambito del tavolo tecnico su “Oncologia, prevenzione e ricerca”, da me promosso, veniva presentato il primo studio epidemiologico sulla Città di Reggio Calabria, avviato di concerto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con la collaborazione del Grande Ospedale Metropolitano, per valutare il rapporto tra la residenza in determinati quartieri della città, quelli in cui più spesso vengono bruciati i rifiuti tossici ( Mortara – San Gregorio, Rione Marconi, Mosorrofa, Sala di Mosorrofa e Arghillà) e alcune malattie”.

