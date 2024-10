Reggio, conclusa la gara per le ecoballe. Falcomatà: ‘Speculazione politica vergognosa’

Il sindaco torna a parlare dell’emergenza rifiuti in città. Reggio Calabria era riuscita a sollevarsi dai suoi periodi più bui ma, adesso, la crisi sempre essere talmente incontrovertibile da richiedere un intervento a cui, fino ad ora, non si era mai pensato.

Abbiamo chiesto alla Regione Calabria l’aumento degli scarichi sia a Crotone che in Puglia. Stiamo lavorando, come Comune, per risolvere da noi il problema. Nella giornata di ieri si è conclusa la gara per la realizzazione delle ecoballe che saranno stoccate, come previsto dall’ordinanza regionale, all’interno dello stabilimento di Sambatello. Questa soluzione, nei prossimi giorni, darà un po’ di ossigeno alla città”.