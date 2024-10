Rifiuti – Nessuno si salva da solo, Falcomatà accoglie l’invito di Reggio Bene Comune

“È evidente che sul tema dei rifiuti è in atto una strategia finalizzata a creare scompiglio e mettere in difficoltà la comunità reggina. A farne le spese più di tutti chiaramente sono i cittadini che subiscono gli effetti di una crisi che appare quasi preordinata, con pesanti conseguenze sul piano del decoro pubblico e della stessa salute dei cittadini.

Condivido l’analisi del Movimento Reggio Bene Comune, che ringrazio per l’interesse che in questi anni ha sempre dimostrato sui temi ambientali ed in generale per la tutela e lo sviluppo dei beni comuni sul nostro territorio. Colgo volentieri l’invito all’incontro richiesto; mai come in questo caso è chiaro ed evidente che nessuno può salvarsi da solo e che la nostra Città ha bisogno che tutte le migliori energie e che le forze sane della comunità collaborino in maniera univoca con l’obiettivo di individuare insieme le soluzioni per far fronte a questa emergenza e programmare insieme una riforma dell’intero comparto ambiente”.