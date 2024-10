Riforma giustizia, Cannizzaro ruggisce: “Cambieremo ogni centimetro della Calabria”

"Reggio Calabria prima città in Italia per interdittive antimafia non sempre giuste. E tanti imprenditori sono falliti", le parole di Cannizzaro

‘La buona giustizia parte da Sud. Reggio e la Calabria al centro della riforma’ la conferenza stampa svoltasi presso il Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria.

Forza Italia presente in blocco, quasi totale la rappresentanza territoriale del partito di Berlusconi: in platea spazio per la vicepresidente della giunta regionale Giusy Princi, i consiglieri regionali, metropolitani e comunali.

Ad aprire le danze, prima della ‘lectio magistralis’ sottosegretario Sisto, l’On. Francesco Cannizzaro. Il responsabile per il Sud di Forza Italia ringrazia Sisto per la presenza, “che ci rasserena sul sofferto percorso del Palazzo di Giustizia. Adesso sarà il Governo ad occuparsene e accelerare sul progetto. Da qui a qualche anno speriamo si possa vedere il palazzo completato”.

Come già affermato nei giorni scorsi, in occasione delle quote di maggioranza di Sacal passate in mano alla Regione Calabria, Cannizzaro si dice soddisfatto per il deciso passo accelerato del centrodestra. “Nell’ultimo anno mi piace pensare a un cambio di tendenza. Ci sono in campo progetti concreti da realizzare grazie ai fondi del Pnrr. Si tratta di una grande occasione da cogliere per dimostrare all’Europa e al Nord che siamo pronti e sapremo spendere le risorse.

Circa 3 i miliardi presenti, sul totale di quasi 200, all’interno del Pnrr dedicati alla giustizia, fondi importanti secondo Cannizzaro per riammodernare strutture e dare vita a nuovi uffici, specie in una regione carente da questo punto di vista come la Calabria.

“Faccio un sentito plauso alla magistratura reggina e calabrese, così all’avanguardia. Non hanno nulla da invidiare ai colleghi del nord, qui è più difficile operare e quindi le istituzioni li devono supportare nel modo migliore possibile. In alcuni casi si lavora in condizioni disumane, persino l’aria condizionata negli uffici non funziona”.

Cannizzaro: “La giustizia va riformata”

Una nuova idea di giustizia, il concetto alla base dell’intervento del deputato reggino, che illustra tutti i pilastri che guidano le idee di Forza Italia.

“La giustizia deve essere riformata, ce lo chiedono tutti. Come il politico o il chirurgo pagano sulla propria pelle, anche il magistrato se sbaglia deve pagare. Sbagliando si può rovinare la vita a un cittadino, un imprenditore o politico. Crediamo che in alcuni casi debbano essere più prudenti e attenti rispetto alle varie inchieste”.

Secondo Cannizzaro, anche la digitalizzazione è un fattore di fondamentale importanza: “La Regione ha già messo risorse in questo senso”, assicura.

Sul triste primato di Reggio Calabria in relazione alle misure di interdittive antimafia, il responsabile per il Sud di Forza Italia evidenzia: “La nostra città ospiterà la presentazione della proposta di legge sulla prevenzione, che vede come prima firmataria l’amica e collega Matilde Siracusano. Tanti errori commessi hanno portato, purtroppo, al fallimento di tante aziende sane”.

La conclusione di Cannizzaro è un ruggito sulle ambizioni che devono guidare il rilancio della regione secondo i propositi e gli obiettivi del partito di Berlusconi: “Reggio e la Calabria finalmente tornati protagonisti nell’agenda del Governo, e la spinta propulsiva della Regione a guida Roberto Occhiuto è il motore ideale del rilancio. La Calabria la cambiamo se cambiamo ogni centimetro di questa regione”.