Il rilancio del Parco Ecolandia nel sistema di offerta turistica pubblica della Città Metropolitana

Venerdì 31 marzo alle 10.30 presso gli uffici del Parco Ecolandia di Arghillà si terrà la conferenza stampa organizzata congiuntamente dal Comune di Reggio Calabria e da Ecolandia, con la presentazione dell’offerta per la stagione primaverile del Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia scarl.

In particolare ci si soffermerà su:

· la riapertura del parco per il periodo primaverile;

· la manifestazione d’interesse che il Parco e il Comune congiuntamente stanno lanciando per l’organizzazione del “1 Maggio a Ecolandia”;

· l’offerta delle infrastrutture artistiche e culturali di Ecolandia nell’ambito dell’Estate reggina.

Alla conferenza stampa parteciperanno per il Comune: il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alle politiche comunitarie Giuseppe Marino, il delegato alla cultura Franco Arcidiaco. Per il Consorzio parteciperanno il presidente Piero Milasi, la presidente della Cooperativa “Collina del Sole” Mariella Quattrone e il referente del “Cantiere Musica” Chiara Rinciari.