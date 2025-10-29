75° compleanno di Rino Gaetano: arriva il trailer di ‘Sempre più bluì

Nel giorno in cui Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni, il 29 ottobre 2025, arriva il trailer ufficiale di RINO GAETANO sempre più blu, il nuovo film scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli, nelle sale solo il 24, 25 e 26 novembre.

Il film evento dedicato a Rino Gaetano

A cinquant’anni da Ma il cielo è sempre più blu, il film – prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Documentari, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission e distribuito da Medusa Film – restituisce la voce ruvida, lucida e geniale di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca con ironia e poesia.

Un ritratto corale costruito con materiali unici — taccuini privati, interviste rare, memorie custodite e un brano inedito dal titolo Un Film a Colori – Jet Set (in uscita digitale per Sony Music Italy).

Le voci e i protagonisti del racconto

Nel racconto di RINO GAETANO sempre più blu, la storia del cantautore nato a Crotone si intreccia con un mosaico di voci:

la sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro ,

e il nipote , gli amici di sempre come Riccardo Cocciante , Danilo Rea , Giovanni Tommaso , Shel Shapiro , Edoardo De Angelis , Ernesto Bassignano ,

, , , , , , e gli eredi spirituali come Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere, Giordana Angi.

Il film ricostruisce l’uomo oltre il mito, il poeta sotto il cappello. E poi c’è Tommaso Labate, che a bordo di una Fiat 128 ci riporta nei luoghi della Calabria di Rino, mentre la narrazione – affidata alla voce di Peppe Lanzetta, e ai timbri intensi di Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino – ci svela un Rino più intimo, universale, profondamente nostro.

Tra poesia, musica e ironia

Tra un pensiero tagliente e una risata disarmante, tra l’intervista con Enzo Siciliano, futuro presidente della Rai, e tre lenti speciali – quelle di Carlo Massarini, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco – si delinea l’opera di Rino al di là delle etichette, delle caricature e delle nostalgie.

Le anteprime speciali e l’uscita nelle sale

Il film sarà nelle sale il 24, 25 e 26 novembre, ma oggi, 29 ottobre – per celebrare il 75° compleanno di Rino – il pubblico potrà vivere in anteprima questo viaggio poetico e visionario con tre proiezioni speciali:

Milano – Cinema Anteo

Bologna – Cinema Rialto

Roma – Cinema Giulio Cesare e Barberini

Napoli – Cinema Metropolitan

L’album “E IO CI STO” torna in una nuova edizione

Nell’anno del 75° compleanno e del 50° anniversario della celebre canzone, oltre al film di Giorgio Verdelli, l’album E IO CI STO di Rino Gaetano rivive a 45 anni dalla pubblicazione con un’edizione speciale in uscita il 21 novembre per Sony Music Italy.

Un repack in CD e vinile con i brani della tracklist originale rimasterizzati a 192kHz e una bonus track svelata proprio oggi, 29 ottobre.

Il vinile, di colore rosso, è accompagnato da un manoscritto inedito di Rino Gaetano che descrive un videoclip mai realizzato. Il pre-order è già disponibile al seguente link: https://sme.lnk.to/eiocisto.