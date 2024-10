Rinviato il concerto di Gigi D’Agostino a Reggio Calabria

É stato purtroppo rinviato il concerto che per lungo tempo aveva fatto scalpitare i reggini.

Il protagonista sarebbe stato il capitano, il re, il profeta Gigi D’Agostino. I suoi fans nel tempo gli hanno affibbiato decine di soprannomi ma la sua fama da sempre lo precede. Disc jockey è produttore discografico, Gigi Dag ha fatto e continua a far ballare gli italiani durante serate indimenticabili.

La notizia ormai è certa, le 6 ore di musica e spettacolo previste per domani 18 agosto 2018 nella zona tempietto del nostro lungomare, non si faranno. Non sono ancora ben chiari i motivi e non si sa quando e se il concerto si farà. Gli organizzatori però rassicurano quanti preventivamente si erano muniti di biglietto. I soldi spesi infatti non andranno sprecati.

Adesso non resta altro che attendere un nuovo sbarco del capitano nella città dello Stretto per fare un tuffo nel passato e ballare al ritmo delle sue hit.