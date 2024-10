Calabria, Giudiceandrea: “Necessario il riordino delle Camere di commercio”

«Mettere in atto il riordino delle Camere di Commercio in Calabria è necessario oltre che doveroso».

A dirlo è il consigliere regionale e capogruppo di Democratici e Progressisti Giuseppe Giudiceandrea.

Sono passati tre anni dall’emanazione della norma di riordino delle Camere di Commercio ma non si è ancora proceduto ad una riorganizzazione con i suoi benefici.

Giudiceandrea spiega:

«Il fatto che questo importante procedimento non si sia ancora concretizzato fa in modo che ci sia un clima di incertezza che non permette alle Camere di Commercio calabresi di cogliere e sfruttare la spinta innovativa che il provvedimento porta».