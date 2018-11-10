Riparte l’iniziativa ‘Easybasketinclasse’, le scuole partecipanti
Più di 4mila classi in Italia aderiscono a EasyBasketinClasse: l'elenco delle scuole calabresi che partecipano alla seconda edizione
10 Novembre 2018 - 09:32 | di Vincenzo Comi
Fino ad oggi oggi hanno aderito 4.128 classi su tutto il territorio nazionale (obiettivo n.3.000 classi) alla 2^ edizione di EASYBASKETinCLASSE, progetto della FIP nelle Scuole Primarie, gestito da NEWAYS. A breve sarà pubblicato l’elenco completo delle scuole aderenti in tutta Italia sul sito www.easybasketinclasse.it
Nel frattempo, dopo gli importanti riscontri della passata stagione, EasyBasket ci riprova anche in Calabria.
L’evento scolastico dedicato al basket è stato fortemente voluto dal Responsabile Regionale Minibasket Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro, Prof.ssa Claudia Soppelsa.
Le scuole aderenti, fino al momento sono le seguenti:
Plesso Don Bosco di Vibo Valentia;
Scuola Primaria Carducci;
Principe di Piemonte.
Scuola Primaria Enrico Rodino di Reggio Calabria;
Scuola Primaria Circolo di Reggio Calabria;
Scuola Primaria Don Milani di Crotone;
I.C. Ciccio Simonetta Caccuri di Crotone;
Associazione Culturale Maria Montessori di Reggio Calabria;
Manzoni – Verdi – Galilei- San Nicola A. – Aieta di Catanzaro;
San Francesco di Cosenza.
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